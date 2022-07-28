Женева, Швейцария, , 21:08 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 1 019 583 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1882 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 28 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что реальные данные по заболеваемости и смертности должны быть больше в связи с задержкой поступления данных из африканского региона.

Согласно данным ВОЗ, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 570 005 017 носителей вируса, подтверждено 6 384 128 случаев смерти от заболевания.