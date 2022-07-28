Москва, , 21:04 — REGNUM Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» доставили в Областную клиническую больницу им. Калинина в Донецке очередную партию высокотехнологичных изделий медицинского назначения для оказания помощи тяжелобольным людям. Среди изделий — капельницы для внутривенных инфузий, а также инструменты для ангиографических исследований. Данное оборудование поможет оказать помощь более 700 больным людям. Об этом сообщил руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

Капельница Минобороны. рф

«Мы продолжаем оказывать помощь медучреждениям Донбасса. Сегодня вновь посетили Областную клиническую больницу им. Калинина в Донецке. С данной больницей мы работаем с мая — тогда уже передавали сюда изделия медицинского назначения. Помощи требуется действительно очень много, поэтому сегодня передали сюда партию высокотехнологичных изделий медицинского назначения: капельниц для внутривенных инфузий, а также инструменты для ангиографических исследований. Данное оборудование поможет оказать помощь более 700 больным людям. Все это было предоставлено волонтерам неравнодушными людьми в рамках сбора гуманитарной помощи для ЛДНР», — сказал Александр Амелин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.