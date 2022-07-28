Москва, , 20:57 — REGNUM «Кинопоиск» раскрыл чаще всего встречающиеся слова в названиях российских фильмов. Соответствующая информация была опубликована на сайте сервиса 28 июля.

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Так, самыми часто используемыми словами были признаны «я» (140 фильмов), «любовь» (123 фильма), «день» (70 фильмов), «жизнь» (64 фильма) и «мой» (60 фильмов). Также сервис отметил, что среди лент чаще всего повторяется название «Грех», под которым в разное время выходили четыре картины.

Ранее стало известно, что фильм «Реальные упыри» Тайки Вайтити повторно выйдет в России. Картину вновь начнут показывать в кинотеатрах 18 августа 2022 года.

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