28 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 21:30 — REGNUM 28 июля в Санкт-Петербурге в акватории Невы и Кронштадтского рейда прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада.

Гвардейский корвет «Сообразительный» в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

В парадной форме на палубах выстроились моряки. После протяжного «Ура!» участников в Петербурге прозвучал гимн Российской Федерации. Затем началась основная часть мероприятия. Движение кораблей открыла группа противодиверсионных катеров. Первым прошёл катер «П-468».

Корвет «Стойкий» в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Корабли в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Корабли в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Кронштадтский рейд в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом Дарья Драй © ИА REGNUM

Кронштадтский рейд в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

В генеральной репетиции приняли участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Среди них — новейшие надводные корабли, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто, корабли и суда всех флотов и Каспийской флотилии, а также катера других силовых ведомств — погранслужбы ФСБ и МЧС России.

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Исторические корабли в акватории Невы во время генеральной репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Развод Литейного моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Развод Троицкого моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Корабли в акватории Невы во время генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый ракетный корабль «Одинцово» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе парадной группы морской авиации над Санкт-Петербургом совершили пролёт 42 самолёта и вертолёта морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.

Исаакиевский собор и Казанский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть авиации генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть авиации генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный военно-морской парад пройдёт 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда. Также парады кораблей пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске, Тартусе.