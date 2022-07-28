Дарья Драй,
28 июля 2022, 21:30 — REGNUM 28 июля в Санкт-Петербурге в акватории Невы и Кронштадтского рейда прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада.
Гвардейский корвет «Сообразительный» в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
В парадной форме на палубах выстроились моряки. После протяжного «Ура!» участников в Петербурге прозвучал гимн Российской Федерации. Затем началась основная часть мероприятия. Движение кораблей открыла группа противодиверсионных катеров. Первым прошёл катер «П-468».
Корвет «Стойкий» в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корабли в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корабли в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кронштадтский рейд в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кронштадтский рейд в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Дарья Драй © ИА REGNUM
В генеральной репетиции приняли участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Среди них — новейшие надводные корабли, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто, корабли и суда всех флотов и Каспийской флотилии, а также катера других силовых ведомств — погранслужбы ФСБ и МЧС России.
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Исторические корабли в акватории Невы во время генеральной репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Развод Литейного моста
Дарья Драй © ИА REGNUM
Развод Троицкого моста
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корабли в акватории Невы во время генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Малый ракетный корабль «Одинцово» в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
В составе парадной группы морской авиации над Санкт-Петербургом совершили пролёт 42 самолёта и вертолёта морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.
Исаакиевский собор и Казанский собор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Воздушная часть авиации генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Воздушная часть авиации генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ка-29 во время пролета над городом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный военно-морской парад пройдёт 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда. Также парады кораблей пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске, Тартусе.