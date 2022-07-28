Пекин, , 20:58 — REGNUM Вмешательство в дела Китая недопустимо, тем более по вопросу территорий, заявил 28 июля в телефонном разговоре с американским президентов Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин

Как сообщает Синьхуа, Си Цзиньпин напомнил Байдену, что Пекин не потерпит сепаратизма и решительно выступает «против внешнего вмешательства в дела Тайваня».

В этом вопросе руководство Китая и народ страны едины, поэтому Пекин будет и дальше защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Играющий с огнём. В Китае раскрыли, о чем Си Цзиньпин говорил с Байденом