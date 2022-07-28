Валенсия, Испания, , 20:40 — REGNUM 28 июля испанская «Валенсия» объявила о заключении с мадридским «Атлетико» арендного соглашения по 22-летнему бразильскому фланговому нападающему Самуэлу Лино. Аренда рассчитана на один сезон без права выкупа.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

В прошедшем сезоне Самуэл Лино забил 12 мячей и отдал пять голевых передач в 34 матчах португальской Примейры Лиги 2021/22. Футболист занял десятое место в гонке бомбардиров, а «Жил Висенте» вышел в раунд квалификаций Лиги Конференций УЕФА 2022/23.

За «Атлетико» Самуэл Лино выступает с 8 июля 2022 года после перехода из португальского клуба «Жил Висенте» за 6,5 миллиона евро. Соглашение бразильца с «матрасниками» рассчитано на пять лет до коцна сезона 2026/27.