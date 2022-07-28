Бухарест, , 20:41 — REGNUM Мэрия столицы Румынии объявила об открытии конкурса на закупку 100 новых электрических автобусов городского назначения. Об этом 28 июля сообщает румынская газета Jurnalul.

Электробус Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам бухарестского примара (градоначальника) Никушора Дана, соответствующие машины будут приобретены на конкурсных условиях. «Следующий этап – оценка предложений, чтобы мы могли определить победителя в кратчайшие сроки», – сказал Дан.

Ориентировочная стоимость покупки указанного подвижного состава превышает 304, 7 млн леев ($62 млн) без НДС. Финансирование осуществляется из безвозвратных европейских фондов через Региональную операционную программу (POR).

Напомним, ранее правительство Румынии выступило с инициативой обновления парка общественного транспорта по всей стране.

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