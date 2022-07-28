Бухарест, 28 июля 2022, 20:41 — REGNUM Мэрия столицы Румынии объявила об открытии конкурса на закупку 100 новых электрических автобусов городского назначения. Об этом 28 июля сообщает румынская газета Jurnalul.
По словам бухарестского примара (градоначальника) Никушора Дана, соответствующие машины будут приобретены на конкурсных условиях. «Следующий этап – оценка предложений, чтобы мы могли определить победителя в кратчайшие сроки», – сказал Дан.
Ориентировочная стоимость покупки указанного подвижного состава превышает 304, 7 млн леев ($62 млн) без НДС. Финансирование осуществляется из безвозвратных европейских фондов через Региональную операционную программу (POR).
Напомним, ранее правительство Румынии выступило с инициативой обновления парка общественного транспорта по всей стране.
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