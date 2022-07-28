Курган, , 20:32 — REGNUM В Курганской области за сутки на 28 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлении выписали 19. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено на 28 июля 25 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 июля выявлено 105 560 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 820 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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