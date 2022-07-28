Курган, 28 июля 2022, 20:32 — REGNUM В Курганской области за сутки на 28 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлении выписали 19. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено на 28 июля 25 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 июля выявлено 105 560 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 820 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).
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