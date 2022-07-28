Курган, 28 июля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 28 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлении выписали 19. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено на 28 июля 25 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 июля выявлено 105 560 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 820 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).