Бергамо, Италия, , 20:30 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, «Аталанта» из Бергамо близка к подписанию 24-летнего флангового нападающего «Ред Булл Лейпцига» и сборной Нигерии Адемолы Лукмана.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

За «Ред Булл Лейпциг» Адемола Лукман выступает с 25 июля 2019 года после перехода из «Эвертона» за 18 миллионов евро. В сезоне 2021/22 Лукман выступал за английский «Лестер Сити» на правах аренды.

В прошедшем сезоне нигерийский нападающий принял участие в 26 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и получил две желтые карточки. Суммарно на поле футболист провел 1456 минут.