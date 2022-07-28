Сыктывкар, , 22:54 — REGNUM Усинск станет площадкой для проведения Всероссийского форум-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся». Мероприятие, которое пройдёт с 16 по 18 августа, посвящено экологии в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Коми.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Участниками форум-фестиваля станут экологические волонтеры со всех регионов России, а также студенты ведущих российских вузов, в том числе и иностранные, получающие образование в России.

В рамках форума состоятся тренинги и мастер-классы по экологической безопасности, выступления спикеров от органов власти, общественных организаций, бизнеса, надзорных органов, МЧС, образовательных организаций.

Планируется, что волонтёры высадят деревья, займутся уборкой городской территории и создадут мурал (живопись на архитектурных сооружениях).

В программе форума — посещение деревни Новикбож в Усинском районе, где создан этнокультурный уголок, работает музей тряпичных кукол-скруток «Акань».

"Примечательно, что для проведения форума выбран Усинск — северный город, построенный романтиками самых разных профессий из разных уголков нашей страны. Сегодня Усинск является еще и одной из сухопутных территорий Арктики. На форуме его участники смогут не только обменяться опытом, получить новые знания, но и сделать задел на перспективу. Главным образом это касается студентов, которым предстоит определиться с профессиональным выбором», — отметил Алексей Просужих, заместитель председателя правительства Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 гг. на Чукотке пройдёт международный фестиваль «Берингов пролив» в период со 2 по 7 августа.

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