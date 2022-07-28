Лондон, 28 июля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Раскрыта личность актрисы, которая может сняться в байопике об Эми Уайнхаус. Об этом сообщило издание Variety 28 июля.

Цитата из клипа Эми Уайнхаус на песню Rehab Эми Уайнхаус

Так, в качестве основной кандидатуры на роль главной героини рассматривается Мариса Абела («Индустрия»). Режиссёрское кресло на проекте займёт Сэм Тэйлор-Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»).

Напомним, предстоящий байопик об Эми Уайнхаус расскажет о жизни и творческом пути певицы. Точная дата выхода картины пока что не раскрывается.