Ирвайн, США, , 20:23 — REGNUM Американская студия Obsidian Entertainment огласила точную дату выхода симулятора выживания Grounded. Информация об этом появилась 28 июля на странице разработчика в Twitter.

Компьютерная игра Grounded

О дате выхода рассказал игровой директор Адам Бренне. В полной версии проекта игрокам станут доступны новые виды оружия и снаряжения для битв с жуками.

Напомним, что Grounded вышла в ранний доступ 29 июля 2020 года на PC и Xbox Series S/X. Игра рассказывает о путешествии детей, уменьшенных до размера насекомых, которым предстоит сражаться с врагами и искать ресурсы для выживания.

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