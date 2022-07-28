Вильярреаль, Испания, 28 июля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Английский «Уотфорд» и испанский «Вильяреал» провели обмен футболистами. Состав «желтой субмарины» пополнил 31-летний испанский полузащитник Кико Фемения. В обратном направлении отправился Марио Гаспар. Об этом 28 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

Стоит отметить, что Марио Гаспар покинул «Вильярреал» спустя пятнадцать лет, проведенных в системе испанского клуба.

По информации источника, «Вильярреал» также ведет переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» на предмет трансфера 26-летнего атакующего полузащитника сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, однако стороны не могут согласовать условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Кико Фемения принял участие в 27 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью результативными передачами и получил две желтые карточки.