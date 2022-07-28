Сан-Матео, США, 28 июля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Японская компания Sony совместно с Backbone анонсировала первый официальный игровой контроллер для iPhone. Информация об этом появилась 28 июля на странице Backbone в Twitter.

William Hook IPhone

Компания Backbone уже выпускала контроллеры, предназначенные для iPhone, но новый выполнен в стиле геймпада DualSense для PlayStation 5. Устройство будет работать с проектами, поддерживающими Remote Play, и играми из AppStore. Подключение контроллера и iPhone будет осуществляться через разъем Lightning.

Напомним, что Sony уже выпускала портативные консоли для игры вне дома, такие как PlayStation Portable и PlayStation Vita. А в конце 2021 года компания запатентовала контроллер предназначенный для мобильных устройств.