Екатеринбург, , 20:13 — REGNUM В Екатеринбурге полиция требует более 565 тыс. рублей с лиц, считающихся организаторами незаконной протестной акции в поддержку одного из блогеров. Об этом пишут СМИ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявление главного управления МВД России по Свердловской области поступило в Октябрьский райсуд города 26 июля. В качестве ответчиков названы пятеро граждан. По данным СМИ, с них требуют возмещения затрат на работу полиции в выходной день.

Дело будет рассматривать судья Дарья Киямова. Дата заседания пока не назначена. Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Екатеринбурге состоялось две незаконных протестных акции. Добавим также, что ранее деньги с организаторов аналогичной акции отсудила полиция Челябинской области.