Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 28 июля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В ЯНАО на Губкинском месторождении в Пуровском районе выполнят реконструкцию и перевооружение объектов добычи газа с целью поддержания необходимых технологических показателей. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

noyabrsk-dobycha. gazprom.ru Губкинский газовый промысел

Поясняется, что реконструкция обусловлена динамикой падения пластового давления действующего фонда эксплуатационных скважин, а также поступлением дополнительных объёмов от смежных, вновь обустраиваемых объектов добычи.

В планах заменить на Губкинском месторождении компрессоры на первой ступени сжатия и запорно-регулирующую арматуру дожимной компрессорной станции и установки предварительной подготовки газа.

«На площадке установки комплексной подготовки реконструируют цех входа и сепарации газа, разместят установку очистки. На площадке дожимной компрессорной станции реконструируют газоперекачивающий агрегат, разместят установку теплообменников газа и прожекторную мачту с молниеотводом», — говорится в сообщении ведомства.

Застройщиком объекта является занимающееся разработкой месторождения ЗАО «Пургаз», а генпроектировщиком — ООО «Газпром проектирование».

Губкинский газовый промысел расположен на территории Пуровского района в 50 километрах от районного центра Тарко-Сале. Месторождение было открыто 11 февраля 1965 года. Спустя 33 года, в 1998 году, началось его освоение и эксплуатация.