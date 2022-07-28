Донецк, 28 июля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. За последние сутки киевская армия выпустила более 300 снарядов из РСЗО «Град», ствольной артиллерии, миномётов, заявили в Народной милиции ДНР 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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Огонь велся по 14 населенным пунктам республики, включая Донецк и Горловку.

13 мирных жителей получили ранения. Четверо военнослужащих погибли. Повреждено 38 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.