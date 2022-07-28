Нью-Йорк, США, , 20:07 — REGNUM Заявление, касающееся сделки по зерну с Украины, которое бы устроило всех членов СБ ООН, вряд ли удастся согласовать, сообщил 28 июля журналистам замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Он отметил, что переговоры на тему выработки такого заявления идут, но похоже, согласовать единое не получится.

Напомним, 22 июля при участии России и руководства ООН была заключена сделка по зерну, благодаря которой разблокируется отправка зерна и удобрений из украинских портов.

Читайте ранее в этом сюжете: В сделку по зерну с Украины включили удобрения