Нью-Йорк, США, 28 июля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Заявление, касающееся сделки по зерну с Украины, которое бы устроило всех членов СБ ООН, вряд ли удастся согласовать, сообщил 28 июля журналистам замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Он отметил, что переговоры на тему выработки такого заявления идут, но похоже, согласовать единое не получится.

Напомним, 22 июля при участии России и руководства ООН была заключена сделка по зерну, благодаря которой разблокируется отправка зерна и удобрений из украинских портов.