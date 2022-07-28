Лондон, , 20:02 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Марсель» возьмет в аренду на один сезон без права выкупа 22-летнего португальского флангового защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша.

ФК «Арсенал»

Руководство «канониров» готово временно расстаться с португальцем после перехода защитника сборной Украины Александра Зинченко из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Нуну Тавареш сыграл в 22 турах Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Нуну Тавареш перешел в «Арсенал» 10 июля 2021 года из лиссабонской «Бенфики» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.