Донецк, 28 июля 2022, 20:01 — REGNUM Армия ДНР при поддержке вооруженных сил России 28 июля активно атакует укрепрайоны ВСУ в районе Авдеевки, сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.
«Над укрепрайоном дым, тяжелые прилёты по позициям укронацистов», — отметил он.
Ранее 28 июля военкор Дмитрий Астрахань сообщил, что союзные силы продвигаются на авдеевском направлении.
В Авдеевке расположен один из крупнейших в Донбассе укрепрайонов украинской армии, оттуда осуществляется большая часть обстрелов Донецка.