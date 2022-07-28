Донецк, 28 июля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Армия ДНР при поддержке Вооруженных сил России 28 июля активно атакует укрепрайоны ВСУ в районе Авдеевки, сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«Над укрепрайоном дым, тяжелые прилёты по позициям укронацистов», — отметил он.

Ранее 28 июля военкор Дмитрий Астрахань сообщил, что союзные силы продвигаются на авдеевском направлении.

В Авдеевке расположен один из крупнейших в Донбассе укрепрайонов украинской армии, оттуда осуществляется большая часть обстрелов Донецка.