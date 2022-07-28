Скопье, , 20:13 — REGNUM Парламент Северной Македонии 28 июля принял новый закон о работе бухгалтерии. которые повышает порог входа в профессию бухгалтера путем введения обязательного требования о получении профессионального образования и следовании принципам профессиональной этики.

Северная Македония Ggia

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, закон призван обеспечить независимость, прозрачность, беспристрастность и законность работы бухгалтеров.

Закон предусматривает обязательный экзамен для будущих бухгалтеров, а также увеличение часов, которые те должны тратить на дополнительное образование. Для надзора за соблюдением этих требований будет создан специальный надзорный орган — Совет по продвижению и надзору.

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