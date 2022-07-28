Париж, 28 июля 2022, 19:58 — REGNUM 35-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики по футболу Кейлор Навас в текущее летнее трансферное окно может покинуть парижский клуб, так как не входит в планы руководства «ПСЖ».

Кейлор Навас
Кейлор Навас
Danilo Borges

Как сообщает испанское издание Marca, главным претендентом на Кейлора Наваса является неаполитанский «Наполи», так как две недели назад колумбийский голкипер Давид Оспина ушел в саудовский «Аль-Наср».

За «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас выступает с 2 сентября 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение костариканца с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона 2023/24.