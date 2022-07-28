Париж, , 19:58 — REGNUM 35-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики по футболу Кейлор Навас в текущее летнее трансферное окно может покинуть парижский клуб, так как не входит в планы руководства «ПСЖ».

Кейлор Навас Danilo Borges

Как сообщает испанское издание Marca, главным претендентом на Кейлора Наваса является неаполитанский «Наполи», так как две недели назад колумбийский голкипер Давид Оспина ушел в саудовский «Аль-Наср».

За «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас выступает с 2 сентября 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение костариканца с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона 2023/24.