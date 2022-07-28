Екатеринбург, , 19:55 — REGNUM В Свердловской области приняты новые меры по поддержанию рынка труда и снижению безработицы. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании облправительства было утверждено постановление, предусматривающее возможность переобучения работников, которые оказались под риском увольнения. Теперь его могут проходить сотрудники не только крупных промышленных предприятий, но также малых и средних.

Всего за счёт федеральных средств в регионе предстоит обучить 13 тыс. специалистов. Как сообщало ИА REGNUM, на эти цели регион ранее получил 208 млн рублей.