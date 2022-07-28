Екатеринбург, 28 июля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Свердловской области приняты новые меры по поддержанию рынка труда и снижению безработицы. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

На заседании облправительства было утверждено постановление, предусматривающее возможность переобучения работников, которые оказались под риском увольнения. Теперь его могут проходить сотрудники не только крупных промышленных предприятий, но также малых и средних.

Всего за счёт федеральных средств в регионе предстоит обучить 13 тыс. специалистов. Как сообщало ИА REGNUM, на эти цели регион ранее получил 208 млн рублей.