Барселона, Испания, , 19:54 — REGNUM 23-летний центральный защитник «Севильи» и сборной Франции по футболу Жюль Кунде сегодня, 28 июля, стал игроком каталонской «Барселоны». Об этом сообщили на официальном сайте «сине-гранатовых».

Жюль Кунде Adrien33000

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов. Соглашение Кунде с «Барселоной» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В сезоне 2021/22 Жюль Кунде сыграл в 32 матчах испанкой Ла Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Леванте» и «Вильярреала» и одной голевой передачей. Также центральный защитник получил две желтые и две красные карточки.

Ранее сообщалось, что из-за трансфера Жюля Кунде в «Барселону» лондонский «Челси» отказывается отпускать в каталонский клуб защитников Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо.