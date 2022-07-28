Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Продюсер Marvel Studios Кевин Файги рассказал о планах студии на фильм «Дэдпул 3». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 28 июля.

Дэдпул Цитата из к/ф «Дэдпул» реж Тим Миллер. 2016. США

По словам Файги, предстоящая лента должна стать не менее коммерчески успешной, чем третьи части «Мстителей» и «Тора»: «Прямо сейчас мы размышляем, как улучшить «Дэдпула 3», как нам это ранее уже удалось со «Мстителями: Война Бесконечности», «Первым мстителем: Противостояние» и «Тором: Рагнарёк"». Он также отметил, что Marvel находится в поисках идей для оригинального представления героев, которые ещё не появлялись в кинокомиксах студии.

Напомним, премьера «Дэдпула 3» намечена на ноябрь 2023 года. Главную роль в картине вновь исполнит Райан Рейнольдс.

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