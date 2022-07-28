Ливерпуль, Великобритания, , 19:51 — REGNUM 25-летний нападающий сборной Португалии Диогу Жота и голкипер сборной Бразилии Алиссон Беккер из-за травм пропустят матч «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии, который состоится в ближайшую субботу, 30 июля. Об этом 28 июля сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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«Нет, у Алиссона и Жоты нет шансов сыграть. Алиссон тренировался сегодня больше, чем накануне, так что он определенно будет готов к матчу с «Фулхэмом», но не к этим выходным. И то же самое касается Жоты. Диогу не был здесь с нами, так как же он мог играть в футбол? К сожалению, это займет некоторое время. Вот и все», — цитирует Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Диогу Жота набрал 19 (15+4) очков по системе гол+пас в 35 матчах регулярного чемпионата. За «Ливерпуль» португалец выступает с 19 сентября 2020 года после перехода из «Вулверхэмптона» за 44,7 миллиона евро.