Рига, , 19:49 — REGNUM

Вакансии Андрей Репин © ИА REGNUM

В четверг, 28 июля, в Рижском центре поддержки жителей Украины прошла уже шестая биржа труда, сообщили в Рижской думе.

Украинским беженцам были предложены 115 рабочих вакансий от 11 местных фирм.

О горячих вакансиях на своих предприятиях рассказали производитель строительных конструкций Skonto Prefab, фирма по перевозке пассажиров по железной дороге АО Pasazieru vilciens, гостиница Baltic Beach Hotel, логистическая компания Via 3L, дом по уходу за пожилыми людьми Senior Baltic, предприятие по производству мебели ООО Bolderаjas serviss, металлообрабатывающая компания Ritausmas Steel Constructions, компания по переработке отходов Nordic Plast, швейная компания Hortensias Home и ООО Рижского самоуправления Rigas veselibas centrs.

Специалисты Государственного агентства занятости предоставили консультации по вопросам трудового права и быстрому оформлению официальных документов.

На предыдущих пяти биржах труда украинским гражданам было предложено в общей сложности более 1 250 вакансий, и примерно 300 человек получили возможность устроиться на работу по самым разным специальностям — именно с таким количеством людей компании продолжили переговоры о трудоустройстве после мероприятия.