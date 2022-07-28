Рим, , 19:46 — REGNUM 28 июля итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что римский клуб «Лацио» бесплатно подпишет 30-летнего центрального полузащитника сборной Уругвая Матиаса Весино, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

ФК «Лацио»

По информации источника, «Лацио» уже согласовал с Весино условия трехлетнего контракта, рассчитанного до конца июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Матиас Весино, выступая за миланский «Интер», принял участие в 17 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Болоньи». Суммарно на поле уругваец провел лишь 364 минуты.

Ранее Матиас Весино также выступал за «Фиорентину», «Эмполи», «Кальяри» и «Насьонал». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 3,5 миллиона евро.