Рига, 28 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В четверг, 28 июля, в Риге состоялось внеочередное заседание правительства Латвии, которое прошло в особо секретном режиме. Об этом сообщил местный портал bb.⁠lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Правительство заседало в специальном зале кабмина, защищенном от прослушки. О теме заседания заранее не сообщалось. Было лишь известно, что оно созвано по инициативе министерства обороны и основной докладчик — глава ведомства Артис Пабрикс. Заседание длилось около часа.

Министр обороны после заседания через социальные сети сообщил, что правительство поддержало предложение об оказании дополнительной военной помощи Украине. О том, какая это помощь и в каком объеме, не сообщается.

С момента начала военных действия на Украине в феврале 2022 года правительство Латвии проводила подобные заседания уже несколько раз. Каждый раз речь шла о военной помощи Украине.

В целом Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.