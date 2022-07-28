Манчестер, Великобритания, , 19:39 — REGNUM 37-летний нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть трудовое соглашение. Об этом 28 июля сообщило издание Daily Mail.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду планирует продолжить карьеру в клубе, который в грядущем сезоне будет выступать в Лиге Чемпионов УЕФА и претендовать на внутренние трофеи. Футболист считает, что в нынешнем «Манчестер Юнайтед» это невозможно.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Криштиану Роналду принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также португалец получил восемь желтых карточек.