Манчестер, Великобритания, 28 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. 37-летний нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть трудовое соглашение. Об этом 28 июля сообщило издание Daily Mail.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду планирует продолжить карьеру в клубе, который в грядущем сезоне будет выступать в Лиге Чемпионов УЕФА и претендовать на внутренние трофеи. Футболист считает, что в нынешнем «Манчестер Юнайтед» это невозможно.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Криштиану Роналду принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также португалец получил восемь желтых карточек.