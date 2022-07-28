Рига, , 19:36 — REGNUM Бывшая российская актриса Чулпан Хаматова привыкает к новой реальности жизни в Латвии. Как сообщает местное издание bb. lv, она испытала панику, когда были заблокированы ее банковские карты, и она не смогла снять деньги.

Чулпан Хаматова ISNik

По ее словам, ей во многом помогают друзья. Теперь Хаматова работает в Рижском театре и ситуация начала исправляться. Но все же Хаматова признается, что не может позволить себе жить на широкую ногу, как это было на Родине. «Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых», — говорит она.

«Российские карты были заблокированы, у меня началась паника. У меня большое количество друзей, они помогают. У меня нет такого отчаяния», — подчеркнула Хаматова.

Хаматова не теряет оптимизма: «Но ничего страшного. Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово».