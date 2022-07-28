Пекин, , 19:31 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег его от вмешательства в ситуацию с Тайванем, сообщает 28 июля китайское агентство «Синьхуа».

КНР и Тайвань Nat

В частности, он подчеркнул, что Китай будет твёрдо защищать свой суверенитет.

«Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», — заявил Си Цзиньпин.

«Играющий с огнём непременно сам себя обожжет», — цитирует агентство слова председателя КНР.

Как сообщало, телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина продолжались более двух часов.

Напомним, днем ранее в сторону Тайваньского пролива направилась авианосная группа ВМС США.

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