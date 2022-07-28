Пекин, 28 июля 2022, 19:31 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег его от вмешательства в ситуацию с Тайванем, сообщает 28 июля китайское агентство «Синьхуа».
В частности, он подчеркнул, что Китай будет твёрдо защищать свой суверенитет.
«Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», — заявил Си Цзиньпин.
«Играющий с огнём непременно сам себя обожжет», — цитирует агентство слова председателя КНР.
Как сообщало, телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина продолжались более двух часов.
Напомним, днем ранее в сторону Тайваньского пролива направилась авианосная группа ВМС США.
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