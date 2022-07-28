Оренбург, , 19:29 — REGNUM В одном из детских садов Оренбургской области воспитательница привязывала ребёнка к кровати. Об этом пишут в социальных сетях.

Уголовное дело Sledcom.ru

По данным местных СМИ, инцидент произошёл во время тихого часа. Мальчик не хотел спать, и женщина привязала его к спальному месту.

В пресс-службе регионального УМВД заявили журналистам, что провели по данному факту проверку. Её результатом стало возбуждение в отношении дамы уголовного дела по факту неисполнения обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.