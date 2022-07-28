Рига, 28 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Получателям российских пенсий в Латвии деньги за третий квартал 2022 года будут перечислены до конца августа, сообщил Департамент социального страхования министерства благосостояния республики.

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По словам директора учреждения Сандры Стабиня, обязательства Латвии в рамках соглашения двух стран о социальной защите до сих пор выполнялись, поэтому сведений о том, что Россия может не перечислить деньги, нет. Указанный договор действует с 19 января 2011 года.

По условиям двустороннего договора деньги на пенсии, назначенные гражданам за выслугу лет в России, должны быть переведены до конца второго месяца квартала, то есть до конца августа. Государственное агентство социального страхования (ГАСС) уже сообщило, что следующая выплата пенсий запланирована на сентябрь 2022 года.

Опасения о невыполнении соглашения о социальной защите возникли после того, как Латвия в одностороннем порядке фактически нарушила договор о сохранении памятников.

Отмечается, что речь не идет о пенсионерах — гражданах России, постоянно проживающих в Латвии и получающих пенсии непосредственно от Пенсионного фонда РФ.