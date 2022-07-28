Ростов-на-Дону, 28 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 252 человека, выписаны с выздоровлением 149 пациентов. Такие данные опубликованы 28 июля на портал «Стопкоронавирус. рф».

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За сутки в ковид-центры, работа которых продолжается в Ростовской области, госпитализировали 26 пациентов. От COVID-19 скончался ещё один пациент.

Всего в Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано 381 905 случаев заражения коронавирусом, вылечились 369 538 ковид-пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 10 967 человек.