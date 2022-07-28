Штат Калифорния, США, 28 июля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В США в возрасте 91 года умер актёр Джеред Барклай. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 28 июля.

Sammedan Свеча

Артист скончался в Северном Голливуде из-за лейкемии, вызванной миелодиспластическим синдромом. Смерть артиста подтвердила его коллега Майра Терли.

Напомним, Джеред Барклай получил массовую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Альфред Хичкок представляет», «Семья МакКой», «Неукротимая молодежь» и «Гавайский детектив». Актёр также принимал участие в озвучке «Смурфиков», «Трансформеров» и «Войны Гоботов»