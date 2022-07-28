Москва, , 19:28 — REGNUM Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Об этом 28 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Более того, Запад фактически уже начал новый конфликт глобального масштаба, начав поход с целью уничтожения России, убежден участник ток-шоу.

«События на Украине — это прелюдия к третьей мировой войне. Её начал Запад чтобы ослабить Россию, не вступая с ней пока в прямое противоборство», — сказал Коротченко.

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