Москва, 28 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Об этом 28 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Более того, Запад фактически уже начал новый конфликт глобального масштаба, начав поход с целью уничтожения России, убежден участник ток-шоу.

«События на Украине — это прелюдия к третьей мировой войне. Её начал Запад, чтобы ослабить Россию, не вступая с ней пока в прямое противоборство», — сказал Коротченко.