Тирана, 28 июля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2738 образцов выявлено 1228 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 1232 пациента, умерли три пациента с COVID-19. Об этом сообщило 28 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

JnM_RTW Саранда, Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 309 278 случаев заражения коронавирусом, 296 572 человека излечились, скончались 3538 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении сейчас находится 31 пациент с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране насчитывается 9168 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 5123 — приходится на Тирану.