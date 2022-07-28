Ростов-на-Дону, 28 июля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности завершила расследование громкого уголовного дела об аксайских рынках, в котором фигурирует около 20 человек, включая бывшего главу Аксайского района Виталия Борзенко. Расследование злодеяний «аксайской ОПГ» началось весной 2021 года.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

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Главарём банды считается бизнесмен Карим Бабаев, который в течение 20 лет нелегально владел земельным участком, принадлежащим муниципальному образованию. Годами здесь велась торговля, затем был построен крупнейший на юге России рынок «Атлант». Обвинение в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и иных преступлениях предъявлено ещё 16 лицам, которые имели отношение к работе торговых павильонов.

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ИА REGNUM сообщало, что в конце декабря 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе администрации Аксайского района Борзенко, а также ещё двоим фигурантам уголовного дела, Вадиму и Кариму Бабаевым.