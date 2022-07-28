Ханты-Мансийск, , 19:18 — REGNUM В Югре объявлен набор в именные подразделения для участия в специальной военной операции на территориях республик Донбасса и Украины. Об этом сообщает военных комиссариат ХМАО.

Военная Операция России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Для заключения контракта с Минобороны рФ необходимо обращаться в военкоматы по месту жительства. Причём два подразделения из Югры уже проходят подготовку в городе Чебаркуль Челябинской области.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа при заключении контракта на военную службу обещают жителям региона единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей и столько же после прохождения военной службы, при условии выполнении гражданином условий контракта по возвращении в Югру.

За принявшими решение поступить на военную службу по контракту для участия в спецоперации сохраняются рабочие места, отмечают в комиссариате.

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