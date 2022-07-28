Таллин, , 19:15 — REGNUM

Эстония © ИА REGNUM

Министерство образования и науки Эстонии считает необходимым повысить штрафы за нарушение Закона о языке и пересмотреть нынешние меры воздействия.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на нового главу министерства Тыниса Лукаса. Онпредставит в правительстве свое мнение по законопроекту о внесении поправок в Закон о языке.

Ранее с инициативой заметно увеличить размер финансового наказания для тех, кто плохо или не в достаточной степени знает государственный язык, выступила Эстонская консервативная народная партия.

По оценке авторов законопроекта, практика показывает, что как физические, так и юридические лица не выполняют требования Закона о языке в ожидаемом объеме, а действующие ставки штрафов низкие. Поэтому, считают национал-консерваторы, некоторым предприятиям проще заплатить штраф, чем соблюсти закон.

Министерство планирует инициировать изменение Закона о языке, чтобы комплексно пересмотреть представленные в законопроекте предложения, а также предложения Языкового департамента, который выступает в качестве контролирующего такие знания органа.