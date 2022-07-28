Махачкала, 28 июля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Дагестане волк напал на малолетних детей, один ребенок погиб, другой ранен и госпитализирован. Удалось избежать нападения зверя еще одному мальчику, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

raincarnation40 Волк

Трагедия произошла около 15:00 28 июля неподалеку от селения Кидеро Цунтинского района в местности Рекух. Пострадавшим детям от семи до девяти лет. Они купались у заводи реки, в то время как на них напал хищник.

«Одного мальчика зверь укусил (ребёнок госпитализирован), другому удалось убежать, а третьего — девятилетнего мальчика зверь забрал и унёс в лес», — сообщили подробности в МВД.

Тело унесенного волком ребенка обнаружили в лесу спустя час полицейские и местные жители, организовавшие поиски мальчика. По данным пресс-службы, информация о происшествии пока предварительная, все обстоятельства события в настоящее время уточняются.