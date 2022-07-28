Киев, , 19:09 — REGNUM На Украине во время похорон боевика ВСУ два священника устроили драку, использовав крест в качестве оружия, сообщает 28 июля УНИАН.

Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю ПЦУ Епифанию томос об автокефалии President.gov.ua

В соцсетях опубликовано видео инцидента.

Драка произошла в Винницкой области, а поводом для неё стали разные взгляды священников на происходящее.

По утверждению агентства, в драке участвовали представитель раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) и священник Украинской православной церкви (УПЦ).

Разбушевавшихся священнослужителей с трудом остановили свидетели инцидента.

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