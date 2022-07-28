Ростов-на-Дону, 28 июля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В двух парках Ростова-на-Дону установлены карантинные зоны в связи с выявлением коричнево-мраморных клопов. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Judy Gallagher Коричнево-мраморный клоп

Вредитель обнаружен в парках культуры и отдыха имени Горького и имени Островского. С целью локализации и недопущения возникновения новых очагов распространения клопа регулярно проводится обследование зелёных насаждений с использованием специальных ловушек, а также производится отбор вегетативных частей растений.

Известно, что вредитель опасен для декоративных и всех плодовых деревьев, бахчевых культур, виноградников.